Для тушения возгорания на терминале в Ленобласти направлен пожарный поезд
Пожарный поезд направлен для ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД) в своем Telegram-канале.
В составе поезда более 183 т воды и 5 т пенообразователя. Отмечается, что ситуация с пожаром не влияет на движение пассажирских поездов, угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.
Утром 24 августа в воздушном пространстве над портом Усть-Луга было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одного из дронов, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара были привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС.