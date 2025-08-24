Для тушения возгорания на терминале в Ленобласти направлен пожарный поезд

Утром 24 августа в воздушном пространстве над портом Усть-Луга было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Падение обломков одного из дронов, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, привело к возгоранию на терминале компании «НОВАТЭК». Для ликвидации пожара были привлечены силы пожарных расчетов и сотрудников МЧС.