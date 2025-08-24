Космический корабль SpaceX Dragon успешно стартовал на МКС
В США космический корабль SpaceX Dragon успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках 33-й коммерческой миссии, сообщили в NASA.
При помощи корабля перевозят более 5000 фунтов (2,3 т) груза для орбитальной лаборатории. Помимо продовольствия и оборудования для экипажа SpaceX Dragon везет материалы для проведения научных экспериментов в условиях невесомости.
Многоразовый корабль стартовал в 09:45 мск с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида. Окончание полета намечено на 25 августа на 14:30 мск. SpaceX Dragon пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента МКС.
Планируется, что космический корабль Dragon пробудет на МКС до декабря, после чего покинет орбитальную лабораторию и вернется на Землю с исследовательскими материалами и грузом. Он приземлится на воду у берегов Калифорнии.
9 августа корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым, NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавтом JAXA Такуя Ониси вернулся на Землю с МКС. Они пробыли в космосе почти пять месяцев – 148 дней.