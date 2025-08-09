Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым вернулся на Землю, сообщили в «Роскосмосе» и NASA. Они приземлились в Тихом океане у побережья Сан-Диего, штат Калифорния.
Сейчас космонавтов забрало спасательное судно. Им проведут полное медицинское обследование, включая ЭКГ и УЗИ при необходимости, сообщил «Роскосмос». Затем их доставят на вертолете к самолету NASA, направляющемуся в Хьюстон.
Вместе с Песковым с Международной космической станции (МКС) вернулись другие члены экипажа Crew-10: астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Они пробыли в космосе почти пять месяцев – 148 дней.
Космонавт Песков отправился на МКС 15 марта. Запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом был запланирован на 13 марта, но его перенесли из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета.
В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.