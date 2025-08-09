Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю

В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. 11 сентября на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал прессе, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.