ЦИК Молдавии сократил число участков для голосования в Приднестровье

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах, поскольку политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России. В августе избирательная комиссия также запретила участвовать в выборах партиям Victorie, «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и Аграрной партии.