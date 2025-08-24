Газета
Главная / Общество /

ЦИК Молдавии сократил число участков для голосования в Приднестровье

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила на заседании ряд постановлений по парламентским выборам, которые пройдут в республике 28 сентября. Принято решение об организации 12 избирательных участков в Приднестровье, сообщается на сайте избиркома.

«Комиссия также приняла решение об организации 12 избирательных участков для граждан в населенных пунктах левобережья Днестра, а также для граждан, проживающих в муниципии Бендер, коммуне Кицкань, селах Кременчуг и Гыска района Кэушень, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдовы», – говорится в сообщении.

За рубежом будет открыт 301 участок для голосования. 

На последних президентских выборах в республике в ноябре прошлого года для приднестровских избирателей было открыто 30 участков, обратило внимание «РИА Новости».

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах, поскольку политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России. В августе избирательная комиссия также запретила участвовать в выборах партиям Victorie, «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и Аграрной партии.

