ЦИК Молдавии сократил число участков для голосования в Приднестровье
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила на заседании ряд постановлений по парламентским выборам, которые пройдут в республике 28 сентября. Принято решение об организации 12 избирательных участков в Приднестровье, сообщается на сайте избиркома.
«Комиссия также приняла решение об организации 12 избирательных участков для граждан в населенных пунктах левобережья Днестра, а также для граждан, проживающих в муниципии Бендер, коммуне Кицкань, селах Кременчуг и Гыска района Кэушень, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдовы», – говорится в сообщении.
За рубежом будет открыт 301 участок для голосования.
На последних президентских выборах в республике в ноябре прошлого года для приднестровских избирателей было открыто 30 участков, обратило внимание «РИА Новости».
Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. В июле ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока «Победа» на парламентских выборах, поскольку политическая структура связана с лидером блока Иланом Шором, который несколько лет ведет свою деятельность из России. В августе избирательная комиссия также запретила участвовать в выборах партиям Victorie, «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и Аграрной партии.