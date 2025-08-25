Ректор МФТИ рассказал о росте числа девушек на Физтехе
Количество девушек-студенток в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех) растет, их доля от общего числа обучающихся достигла 25% в 2024 г. При этом на биологическом направлении института девушки составляют половину контингента студентов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
Еще в 2023 г. доля девушек от общего числа зачисленных в МФТИ составила 21% (218 человек), следует из данных на сайте вуза. «И радует, что девочек все больше на традиционных и самых сложных направлениях Физтеха, прежде всего на физике и математике. При этом правила приема одинаковы для всех, они от пола абитуриента не зависят», – сказал он.
Рост числа девушек на Физтехе может быть связан с развитием гендерного равноправия в обществе, считает Ливанов. По его словам, у женщин возникает все больше интереса к профессиям, которые «раньше рассматривались, и несправедливо, как мужские». При этом число талантов в математике и физике среди женщин и мужчин одинаково, добавил ректор.