Ректор МФТИ рассказал о росте числа девушек на Физтехе

Еще в 2023 г. доля девушек от общего числа зачисленных в МФТИ составила 21% (218 человек), следует из данных на сайте вуза. «И радует, что девочек все больше на традиционных и самых сложных направлениях Физтеха, прежде всего на физике и математике. При этом правила приема одинаковы для всех, они от пола абитуриента не зависят», – сказал он.