Ректор МФТИ: 10% выпускников Физтеха уезжают за границу

«Несколько лет назад доля уехавших выпускников Физтеха была выше – 15–20%. А в 90-е годы, мне кажется, после окончания ведущих вузов России большинство уехало за границу. Мне рассказывали выпускники МФТИ начала 1990-х годов, что у них практически весь курс уезжал», – рассказал Ливанов.