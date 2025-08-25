Ректор МФТИ: 10% выпускников Физтеха уезжают за границу
Около 10% обучающихся в магистратуре Московского физико-технического института (МФТИ, Физтех) после выпуска покидают Россию. Как правило, такие выпускники переезжают в другую страну для продолжения обучения. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
В своих подсчетах Ливанов ссылается на данные Роструда по трудоустройству выпускников вузов. По его словам, доля уехавших находится на «разумном уровне», так как часть таких студентов, получив ученую степень PhD в зарубежных университетах, возвращаются в Россию.
«Несколько лет назад доля уехавших выпускников Физтеха была выше – 15–20%. А в 90-е годы, мне кажется, после окончания ведущих вузов России большинство уехало за границу. Мне рассказывали выпускники МФТИ начала 1990-х годов, что у них практически весь курс уезжал», – рассказал Ливанов.
По его мнению, уехавшие студенты возвращаются в Россию работать в МФТИ, так как институт предоставляет своим сотрудникам «вполне конкурентоспособные зарплаты» и бытовые условия, сравнимые с зарубежными. Десять ведущих вузов страны также могут предложить сопоставимые материальные условия российским выпускникам зарубежных вузов, добавил он.