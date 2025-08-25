Все члены пропавшей на курильском вулкане тургруппы найдены живыми

Сообщение о том, что тургруппа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды, поступила на пульт ЕДДС 24 августа. На ночь поиски были приостановлены. Истомин сообщал, что работы были осложнены низкой облачностью и густым туманом.