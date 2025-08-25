Все члены пропавшей на курильском вулкане тургруппы найдены живыми
Пропавшие в районе вулкана Баранского туристы обнаружены живыми. Все 10 человек находятся в безопасности, сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.
Выяснилось, что участники похода сбились с пути и направились в сторону Тихого океана. Огонь они не разводили из-за высокой влажности.
В 05:10 мск 25 августа Истомин написал, что все члены туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Судно доставит их на площадку санавиации. По его словам, угрозы жизни и здоровью туристов нет.
Сообщение о том, что тургруппа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды, поступила на пульт ЕДДС 24 августа. На ночь поиски были приостановлены. Истомин сообщал, что работы были осложнены низкой облачностью и густым туманом.