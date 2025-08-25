Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

Речь идет об обстоятельствах, связанных с его работой в Белгородской области
Ведомости

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн во время заседания правительства.

По словам Хинштейна, речь идет об обстоятельствах, связанных с предыдущим местом работы Базарова – в должности заместителя губернатора по строительству Белгородской области. В настоящее время ведутся следственные действия.

«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется и закон четко будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе», – сказал Хинштейн.

Врио губернатора Курской области отметил, что случившееся стало еще одним знаком того, что необходимо четко соблюдать требования закона, и что «никакие предыдущие заслуги не могут являться основанием для индульгенции».

Базаров – выпускник РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет экономическое и нефтегазовое высшее образование. Работал заместителем главы Сургута, в 2016–2020 гг. был заместителем главы Севастополя, где курировал вопросы благоустройства городского хозяйства, дороги, транспорт и экологию. В 2020 г. занял пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. 5 февраля 2025 г. Базарова назначили врио заместителя губернатора Курской области по строительству.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных