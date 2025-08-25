Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир БазаровРечь идет об обстоятельствах, связанных с его работой в Белгородской области
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров был задержан. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн во время заседания правительства.
По словам Хинштейна, речь идет об обстоятельствах, связанных с предыдущим местом работы Базарова – в должности заместителя губернатора по строительству Белгородской области. В настоящее время ведутся следственные действия.
«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется и закон четко будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе», – сказал Хинштейн.
Врио губернатора Курской области отметил, что случившееся стало еще одним знаком того, что необходимо четко соблюдать требования закона, и что «никакие предыдущие заслуги не могут являться основанием для индульгенции».
Базаров – выпускник РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет экономическое и нефтегазовое высшее образование. Работал заместителем главы Сургута, в 2016–2020 гг. был заместителем главы Севастополя, где курировал вопросы благоустройства городского хозяйства, дороги, транспорт и экологию. В 2020 г. занял пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. 5 февраля 2025 г. Базарова назначили врио заместителя губернатора Курской области по строительству.