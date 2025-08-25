МВД пресекло работу крупного сервиса по продаже персональных данных россиян

По данным ведомства, доход злоумышленников превысил 66 млн руб. Сервис собирал информацию из различных утечек и предоставлял клиентам детальные досье на россиян – от паспортных и адресных данных до сведений о доходах, кредитной истории и месте работы. Доступ к информации осуществлялся через веб-интерфейс или API, при этом стоимость подписки могла превышать 1 млн руб. в месяц.