МВД пресекло работу крупного сервиса по продаже персональных данных россиян

Ведомости

В России ликвидирован один из крупнейших интернет-ресурсов, занимавшийся незаконным распространением персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, доход злоумышленников превысил 66 млн руб. Сервис собирал информацию из различных утечек и предоставлял клиентам детальные досье на россиян – от паспортных и адресных данных до сведений о доходах, кредитной истории и месте работы. Доступ к информации осуществлялся через веб-интерфейс или API, при этом стоимость подписки могла превышать 1 млн руб. в месяц.

Из-за высокой цены доступ к базе перепродавался через Telegram-каналы и даркнет-форумы, что повышало риски утечек. В ходе спецоперации в Подмосковье задержаны предполагаемый организатор схемы и его помощник, отвечавший за техническое сопровождение. У них изъяли серверное оборудование с базами объемом более 25 ТБ, документацию и средства связи.

«Проверяется информация о более чем 2000 пользователей сервиса», – уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании компьютерной информации (ст. 272.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней– до 4 лет лишения свободы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста. МВД совместно с ФСБ проверяет возможных иностранных соучастников и клиентов ресурса.

20 августа правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступности. В документе особое внимание уделено совершенствованию законодательства и межведомственной координации. Операторов связи и интернет-провайдеров планируется обязать информировать полицию о фактах мошенничества в сети. Поправки в законодательство начнут вноситься в III квартале 2027 г., одновременно будут разработаны предложения по увеличению ответственности за нарушения в сфере персональных данных, включая срок давности по административным делам.

