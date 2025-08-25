Газета
Общество

ЦДМ в Москве возобновил работу после взрыва газового баллона

Ведомости

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке вновь открылся для посетителей после ЧП с газовым баллоном для воздушных шаров, которое произошло 24 августа. Об этом сообщили «РИА Новости».

Зона на третьем этаже, где произошел взрыв, остается закрытой – она огорожена белым полотном, рядом дежурит охрана. Опечатан и магазин «Передвижник», находящийся возле места ЧП.

Сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали. Посетителей эвакуировали, движение в районе Лубянской площади временно ограничивали. До конца для ЦДМ оставался закрытым для посетителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по предварительной версии, причиной стала техническая неисправность оборудования. Администрация ЦДМ заявила, что окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Расследование продолжается.

