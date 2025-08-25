Четверо палестинских журналистов погибли при атаке Израиля на Газу

С начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г. в результате атак Израиля в секторе Газа погибли более 200 работников СМИ. 11 августа Al Jazeera объявил, что его корреспонденты Анас аль-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива погибли при израильской атаке в Газе. Утверждается, что в момент удара они находились в палатке журналистов, которая расположена у входа в больницу «Аш-Шифа». Телеканал осудил произошедшее. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что аль-Шариф выдавал себя корреспондентом Al Jazeera и был радикалом, который возглавлял ячейку в составе радикальной палестинской группировки «Хамас» и отвечал за координацию ракетных атак против Тель-Авива. Доказательством его причастности стали разведывательные данные и документы, найденные в анклаве.