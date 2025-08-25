Газета
Главная / Общество /

ВЦИОМ: треть русских считают свою судьбу тяжелее, чем у других народов

Ведомости

Около трети опрошенных полагают, что судьба русского народа тяжелее, чем у других наций. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, проведенном в мае 2025 г. среди 1600 совершеннолетних россиян (есть у «Ведомостей»).

В 2000 г. так считали 71% опрошенных, но к 2025 г. показатель снизился более чем в два раза – до 32%. При этом лишь 1% респондентов заявил, что судьба русских легче, чем у других народов (в 2000 г. таких было 2%). Половина участников опроса считают, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее (14% в 2000 г.), еще 17% – что она не отличается от судеб других наций (13% в 2000 г.).

Эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева отметила, что за последние десятилетия в обществе снизилось ощущение жертвы и неполноценности, а на смену ему пришли установки на национальную гордость и осознание уникальности. При этом, по ее словам, россияне сохраняют скромность в самооценке и не склонны воспринимать себя как превосходящую других нацию.

Политолог Алексей Макаркин пояснил, что образ «тяжелой судьбы России» сложился в XX в. – его сформировали революция 1917 г., мировые войны, коллективизация и массовый голод, а также потери в Великой Отечественной войне, которые Минобороны в 2015 г. оценивало почти в 27 млн человек. По его словам, сильное влияние оказал и распад СССР, оставивший травматичный след у поколения, пережившего его в зрелом возрасте.

