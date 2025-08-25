ВЦИОМ: треть русских считают свою судьбу тяжелее, чем у других народов

В 2000 г. так считали 71% опрошенных, но к 2025 г. показатель снизился более чем в два раза – до 32%. При этом лишь 1% респондентов заявил, что судьба русских легче, чем у других народов (в 2000 г. таких было 2%). Половина участников опроса считают, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее (14% в 2000 г.), еще 17% – что она не отличается от судеб других наций (13% в 2000 г.).