На танкере «Онемен» на Чукотке произошел взрыв

На танкере «Онемен» на Чукотке произошел взрывРазлива топлива удалось избежать
На малом танкере «Онемен» в 110 км от Анадыря произошел взрыв паров горючей жидкости, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Анадырском морском порте.
Последующего горения не произошло. Пострадали один член экипажа и капитан, они были доставлены в Чукотскую окружную больницу авиацией.
Герметичность судна не нарушена, танкер буксируется в Анадырь, разлива топлива не произошло, сообщили в порте.
15 декабря прошлого года в Керченском проливе произошло крушение танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате произошел разлив топлива. Власти вводили режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС.
После этого была организована проверка на Черном и Азовском морях, которая привела к приостановке деятельности пяти нефтеналивных терминалов, писали «Ведомости». Кроме того, Ространснадзор выявил 682 нарушения обязательных требований и выдал 212 предписаний об их устранении.