На танкере «Онемен» на Чукотке произошел взрыв

После этого была организована проверка на Черном и Азовском морях, которая привела к приостановке деятельности пяти нефтеналивных терминалов, писали «Ведомости». Кроме того, Ространснадзор выявил 682 нарушения обязательных требований и выдал 212 предписаний об их устранении.