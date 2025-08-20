Проверка на Черном и Азовском морях привела к остановке пяти нефтяных терминалов

Крупнейшие наливные терминалы Азово-Черноморского бассейна находятся в портах Новороссийск, Тамань и Туапсе. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 31 марта сообщал, что по предписанию Ространснадзора приостановил работу двух из трех своих выносных причальных устройств (ВПУ), позволяющих загружать танкеры на удалении 5 км от берега. ВПУ-1 возобновило работу 9 апреля, ВПУ-2 – 18 августа. Крупнейшие акционеры КТК – «Транснефть» (24%) и казахстанская «Казмунайгаз» (19%). Консорциум объединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана и на шельфе Каспийского моря (РФ) с терминалом в Новороссийске. В 2024 г. КТК транспортировал по системе 63,01 млн т нефти. «Ведомости» направили вопросы в КТК и «Транснефть».