Проверка на Черном и Азовском морях привела к остановке пяти нефтяных терминалов

Проверка на Черном и Азовском морях привела к остановке пяти нефтяных терминаловНадзор над перевалкой пришлось усилить после крушения танкеров и разлива мазута в декабре 2024 года
Ространснадзор завершил проверки танкерного флота и организаций, занимающихся перевалкой нефтепродуктов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом говорится в сообщении надзорного органа 20 августа. Всего было проверено 516 организаций, выявлено 682 нарушения обязательных требований и выдано 212 предписаний об их устранении, следует из сообщения. Кроме того, возбуждено 110 административных дел и приостановлено или прекращено действие 36 лицензий.
По данным проверок Ространснадзора, наиболее часто выявлялись нарушения лицензионных требований и техрегламентов. Например, мог отсутствовать судовой план чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью, а суда эксплуатировались без необходимых документов, таких как свидетельство о классификации и акт о готовности судна к эксплуатации.
Кроме того, по итогам проверок ведомства была приостановлена деятельность пяти нефтеналивных терминалов и возбуждено 25 административных дел, говорится в сообщении. О каких именно терминалах идет речь, Ространснадзор не уточнил. «Ведомости» направили вопросы надзорному органу.
Контрольные мероприятия в отношении танкерного флота и связанных с ним стивидоров начались в феврале 2025 г. по поручению курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева. Основной их целью было обеспечить выполнение требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.
Причиной появления поручения Савельева стала экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Тогда, по данным Минтранса, в море попало около 2400 т нефтепродуктов. В июле Росприроднадзор признал невозможным собрать их полностью. В итоге часть пляжей Краснодарского края были закрыты на протяжении всего курортного сезона 2025 г.
Еще в мае Минтранс сообщил, что по итогам проверки технического состояния танкеров валовой вместимостью до 5000 т владельцам 230 из 1333 таких судов были вынесены замечания. Им также установили срок внеочередного освидетельствования, к которому замечания к техсостоянию флота должны быть устранены. Завершить проверку технического состояния 139 судов вместимостью более 5000 т планировалось до 1 августа.
Надзорное ведомство вместе с Минтрансом по итогам анализа правовой базы подготовило проекты нормативных актов, которые направлены на повышение эффективности контроля перевозочной деятельности, следует из сообщения Ространснадзора. Но мероприятия по пресечению нарушений при перевозках опасных грузов продолжаются и сейчас, подчеркивает ведомство.
В июле Минтранс опубликовал несколько законодательных инициатив, направленных на усиление контроля за судоходством. В рамках одной из них он предложил создать национальный фонд для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для его наполнения может быть введен дополнительный аварийно-спасательный сбор с перевозчиков нефти танкерами. Предполагается, что ставки будут зависеть от объема груза, длины маршрута и возраста судна.
В рамках другой инициативы Минтранс предложил обязать порты и судовладельцев соблюдать ограничения по погоде, району и сезону плавания. Внести поправки предполагается в кодекс внутреннего водного транспорта, кодекс торгового мореплавания, а также в федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О морских портах в Российской Федерации».
Крупнейшие наливные терминалы Азово-Черноморского бассейна находятся в портах Новороссийск, Тамань и Туапсе. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 31 марта сообщал, что по предписанию Ространснадзора приостановил работу двух из трех своих выносных причальных устройств (ВПУ), позволяющих загружать танкеры на удалении 5 км от берега. ВПУ-1 возобновило работу 9 апреля, ВПУ-2 – 18 августа. Крупнейшие акционеры КТК – «Транснефть» (24%) и казахстанская «Казмунайгаз» (19%). Консорциум объединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана и на шельфе Каспийского моря (РФ) с терминалом в Новороссийске. В 2024 г. КТК транспортировал по системе 63,01 млн т нефти. «Ведомости» направили вопросы в КТК и «Транснефть».
В Азово-Черноморском бассейне достаточно много небольших терминалов, перегружающих нефтепродукты и перевозящих их на небольших танкерах, говорит руководитель отдела аналитики медиагруппы «Портньюс» Виталий Чернов. В основном они расположены в портах Азов, Таганрог, Кавказ, Ейск и Керчь и контроль за ними всегда был затруднен, констатирует эксперт.
Если Ространснадзор приостановил работу небольших терминалов, это вряд ли окажет существенное влияние на рынок в целом из-за незначительности объемов их перевалки, полагает Чернов. Но это оказывает негативное влияние на финансовые показатели конкретных стивидорных компаний, добавляет он.