Пляжи Анапы оказались непригодны для купания

Пляжи Анапы оказались непригодны для купанияРоспотребнадзор призвал не отдыхать в прибрежных зонах города, где загрязнены более 100 пляжей
Пляжный сезон может не состояться в этом году в двух городах Краснодарского края – Анапе и Темрюке. Если в последнем рекомендуется не купаться лишь на девяти берегах, то в Анапе – сразу на 141 пляже. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону.
Питьевая вода, качество продуктов питания и атмосферного воздуха в городах Черноморского побережья соответствуют всем требованиям, рассказала она. Роспотребнадзор намерен продолжить исследование зон отдыха.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступавший на брифинге, выразил надежду, что «нормальный сезон» в Анапе и Темрюке состоится. По его словам, в этих районах более половины средств размещения имеют SPA-комплексы, бассейны, санаторно-курортную базу: «А значит, они смогут продолжать работу в условиях, когда пляжи недоступны».
Следом за заявлением Поповой появилось сообщение оперативного штаба региона, в котором объявили, что курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится. Но там также рекомендовали не отдыхать на пляжах и не купаться в море, допустив, что решение может быть пересмотрено при улучшении ситуации.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) соглашается, что ситуация может измениться в ближайшие месяцы. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин отмечает, что данные Поповой говорят о состоянии пляжей на текущий момент и оно может измениться уже в мае.
«Пока пляжи Анапы не открыты, туристы могут выбрать для отдыха другие черноморские курорты – Крым, Сочи, Геленджик, Туапсинский район, где, по данным Роспотребнадзора, пляжи соответствуют всем нормативным показателям», – сказал он. Ромашкин подчеркивает, что закрытие пляжной зоны Анапы на весь летний сезон может нанести сильный удар по внутреннему туризму.
Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский ожидает перехода значительного числа туристов в Крым. В то же время он отмечает, что Анапа – «родина российского «все включено». На фоне этого возможно снижение цен на размещение в местных гостиницах, что может повлиять на рентабельность бизнеса. Уманский считает, что «в лучшем случае» предприниматели отработают на нулевом уровне, чтобы сохранить трудовые коллективы.
Перед выступлением главы Роспотребнадзора в правительстве РФ объявили о новых льготах для бизнеса Краснодарского края. Предприниматели получат право отсрочить уплату ряда налогов в связи с разливом мазута в Керченском проливе сроком до 25 декабря. Это касается налога на имущество организаций, земельного налога, авансовых платежей по этим налогам, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 г.
Масштабный выброс мазута на Черноморское побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 г. Ликвидация последствий продолжается до сих пор. Как отмечали власти, работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены в мае 2026 г.
Правительство РФ сообщило, что сегодня выбросы мазута носят «фрагментарный характер», но идет обсуждение увеличения группировки водолазов и технических средств для ускорения утилизации мазута. По состоянию на середине апреля, на месте аварии работают 80 водолазов Морспасслужбы и МЧС и шесть эжекторных установок.