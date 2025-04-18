Пляжи Анапы оказались непригодны для купания

Пляжный сезон может не состояться в этом году в двух городах Краснодарского края – Анапе и Темрюке. Если в последнем рекомендуется не купаться лишь на девяти берегах, то в Анапе – сразу на 141 пляже. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону.