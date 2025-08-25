АТОР: застрявших в городе Санья российских туристов расселили по отелям

Представители туроператора «Русский экспресс» сообщили ТАСС, что в связи с непогодой обратные рейсы из Санья в РФ были отменены. В компании уточнили, что сейчас тайфун движется к Вьетнаму. В Хайнане уровень опасности снизили, но дождь продолжается.