АТОР: застрявших в городе Санья российских туристов расселили по отелям
Российских туристов, которые застряли в курортном городе Санья в китайской провинции Хайнань из-за тайфуна «Кадзики», расселили по отелям. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации также отметили, что пострадавших из-за последствий природного явления среди россиян нет.
Представители туроператора «Русский экспресс» сообщили ТАСС, что в связи с непогодой обратные рейсы из Санья в РФ были отменены. В компании уточнили, что сейчас тайфун движется к Вьетнаму. В Хайнане уровень опасности снизили, но дождь продолжается.
24 августа в «Аэрофлоте» сообщили, что перевозчик корректирует расписание рейсов на 24 и 25 августа в связи с приближением к китайскому городу Санья тайфуна «Кадзики», рейсы из российских городов в этом направлении задерживаются.
В связи с подготовкой к усилению тайфуна в Санье закрылись предприятия и была остановлена работа общественного транспорта. 23 августа городские власти призвали к подготовке к «наихудшим сценариям» из-за надвигающейся стихии.