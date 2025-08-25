The Guardian: в Мьянме в ходе боевых действий разрушен исторический мост

Строительство виадука Готейк началось 28 апреля 1899 г. и было завершено 1 января следующего года. Сооружение соединило города Лашо и Мемьо. Общая длина моста – 689 м., он состоял из 15 пролетов, а высота его свода над водой составляла 102 м. Стоимость строительства составила 111 200 фунтов стерлингов. Ключевые элементы конструкции были изготовлены Пенсильванской сталеплавильной компанией и транспортированы в Бирму из Соединенных Штатов морским путем.