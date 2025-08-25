The Guardian: в Мьянме в ходе боевых действий разрушен исторический мост
В Мьянме 24 августа был разрушен железнодорожный мост Гоктейк, построенный в колониальный период и когда-то считавшийся самым высоким в мире. Об этом сообщает The Guardian.
Сооружение находилось в зоне боевых действий, которые продолжаются в стране с 2021 г., после военного переворота. С тех пор противостояние ведут правящие военные, сторонники свергнутого правительства и этнические вооруженные группировки.
Ответственность за разрушение стороны конфликта возлагают друг на друга. Представитель военных Зо Мин Тун заявил, что мост был «разбомблен и разрушен» повстанцами, в том числе Национально-освободительной армией Таанга (НОА) и народными силами самообороны. Однако представитель НОА Луэй Яй У опроверг это, утверждая, что повреждение произошло в результате атаки дрона, направленной на базы повстанцев.
Строительство виадука Готейк началось 28 апреля 1899 г. и было завершено 1 января следующего года. Сооружение соединило города Лашо и Мемьо. Общая длина моста – 689 м., он состоял из 15 пролетов, а высота его свода над водой составляла 102 м. Стоимость строительства составила 111 200 фунтов стерлингов. Ключевые элементы конструкции были изготовлены Пенсильванской сталеплавильной компанией и транспортированы в Бирму из Соединенных Штатов морским путем.
Учитывая стратегическое значение виадука, с 1976 по 1978 гг. в нижней части долины был проложен запасной железнодорожный путь на случай разрушения основного сооружения. Однако он так и не был использован, а в 1990-х гг. его техническое обслуживание прекратилось. К 2002 г. обходной путь полностью зарос тропической растительностью.
31 июля сообщалось, что власти Мьянмы отменили режим чрезвычайного положения, введенный после переворота. По данным агентства Kyodo, шаг стал частью подготовки к парламентским выборам, которые должны пройти в декабре 2025 г.