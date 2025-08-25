Газета
Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 16 вузам России. Это следует из информации на сайте ведомства.

Предостережения выданы в связи с нарушением обязательных требований. В списке: Университет российского инновационного образования, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Омский государственный университет путей сообщения, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Волжский государственный университет водного транспорта, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.

Также предостережения направлены: Московскому техническому университету связи и информатики, Донскому государственному аграрному университету, Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСИС», Северо-Осетинскоой государственной медакадемии Минздрава РФ, НИУ ВШЭ, Московскому автомобильно-дорожному государственному техническому университету (МАДИ), Нижегородскому госуниверситету им. Н.И. Лобачевского, Международному институту инновационного развития.

19 августа Рособрнадзор объявил предостережения 15 вузам, среди которых – Институт иностранных языков, Российский университет транспорта, Финансовый университет при правительстве РФ, СПбГУ, Российский экономический университет имени Плеханова и др.

В марте служба сообщила, что приостановила действие лицензии на образовательную деятельность Южного института менеджмента и Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, а также прекратила действие лицензии Новосибирского института экономики, психологии и права.

