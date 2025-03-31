Рособрнадзор приостановил действие лицензий в двух институтах
Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность Южного института менеджмента и Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, а также прекратил действие лицензии Новосибирского института экономики, психологии и права. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Восьми вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории РФ, основам законодательства страны и при выдаче иностранцам сертификата. Речь идет о Московском центре качества образования, Ульяновском госуниверситете, Российском университете дружбы народов, Северо-Кавказском федеральном университете, Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, Российском педагогическом госуниверситете имени А.И. Герцена, Кемеровском госуниверситете и Дальневосточном федеральном университете.
Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования Институту пластической хирургии и косметологии, Санкт-Петербургскому институту стоматологии последипломного образования, Санкт-Петербургскому горному университету императрицы Екатерины II и Нижегородскому государственному лингвистическому университету имени Н.А. Добролюбова.
В декабре 2024 г. Рособрнадзор сообщил, что в прошлом году ведомство провело 731 аккредитационную экспертизу и выдало лицензии 23 образовательным организациям. Трем организациям в лицензии было отказано. За 2024 г. было проведено 1530 процедур по внесению изменений в реестр лицензий, в частности в связи с прекращением образовательной деятельности.