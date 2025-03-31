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Рособрнадзор приостановил действие лицензий в двух институтах

Ведомости

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность Южного института менеджмента и Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, а также прекратил действие лицензии Новосибирского института экономики, психологии и права. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Восьми вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории РФ, основам законодательства страны и при выдаче иностранцам сертификата. Речь идет о Московском центре качества образования, Ульяновском госуниверситете, Российском университете дружбы народов, Северо-Кавказском федеральном университете, Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, Российском педагогическом госуниверситете имени А.И. Герцена, Кемеровском госуниверситете и Дальневосточном федеральном университете.

Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования Институту пластической хирургии и косметологии, Санкт-Петербургскому институту стоматологии последипломного образования, Санкт-Петербургскому горному университету императрицы Екатерины II и Нижегородскому государственному лингвистическому университету имени Н.А. Добролюбова.

В декабре 2024 г. Рособрнадзор сообщил, что в прошлом году ведомство провело 731 аккредитационную экспертизу и выдало лицензии 23 образовательным организациям. Трем организациям в лицензии было отказано. За 2024 г. было проведено 1530 процедур по внесению изменений в реестр лицензий, в частности в связи с прекращением образовательной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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