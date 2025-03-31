Рособрнадзор приостановил действие лицензий в двух институтах

В декабре 2024 г. Рособрнадзор сообщил, что в прошлом году ведомство провело 731 аккредитационную экспертизу и выдало лицензии 23 образовательным организациям. Трем организациям в лицензии было отказано. За 2024 г. было проведено 1530 процедур по внесению изменений в реестр лицензий, в частности в связи с прекращением образовательной деятельности.