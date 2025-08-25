Адама Кадырова наградили медалью защитника Чечни

21 мая стало известно, что Адама Кадырова наградили медалью ОМОНа. По данным ЧГТРК «Грозный», он получил медаль подразделения «Ахмат-крепость» за помощь в выполнении боевых задач. На награждении был отмечен его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Медаль Кадырову вручил глава «Ахмат-крепости» Абдул-Керим Кадыров.