Адама Кадырова наградили медалью защитника Чечни
В ходе чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений 17-летний секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил медаль защитника республики. Об этом сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Награду секретарю Совебеза региона вручил министр внутренних дел республики Аслан Ирасханов. Церемония награждения прошла в рамках мероприятия по поручению главы Чечни.
21 мая стало известно, что Адама Кадырова наградили медалью ОМОНа. По данным ЧГТРК «Грозный», он получил медаль подразделения «Ахмат-крепость» за помощь в выполнении боевых задач. На награждении был отмечен его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Медаль Кадырову вручил глава «Ахмат-крепости» Абдул-Керим Кадыров.
12 мая секретарю Совбеза региона вручили памятную медаль к 25-летию ОМОНа «Ахмат-Грозный» (со дня образования). Тогда в подразделении прошли торжественное построение и церемония награждения. Медалью также наградили командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Николая Максимовича.