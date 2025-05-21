Сына Рамзана Кадырова Адама наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость»
17-летний секретарь Совбеза Чеченской Республики Адам Кадыров награжден второй за 10 дней медалью ОМОНа, сообщило ЧГТРК «Грозный» в Instagram
По данным издания, несовершеннолетний сын главы региона Рамзана Кадырова получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. На награждении был отмечен его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Медаль Кадырову вручил глава «Ахмат-Крепости» Абдул-Керим Кадыров. Это уже вторая награда Адама Кадырова за десять дней.
12 мая секретарю Совбеза региона вручили памятную медаль к 25-летию ОМОНа «Ахмат-Грозный» (со дня образования). Тогда в подразделении прошли торжественное построение и церемония награждения. Медалью также наградили командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Николая Максимовича.