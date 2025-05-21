Сына Рамзана Кадырова Адама наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость»

По данным издания, несовершеннолетний сын главы региона Рамзана Кадырова получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. На награждении был отмечен его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Медаль Кадырову вручил глава «Ахмат-Крепости» Абдул-Керим Кадыров. Это уже вторая награда Адама Кадырова за десять дней.