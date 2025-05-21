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Сына Рамзана Кадырова Адама наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость»

Ведомости

17-летний секретарь Совбеза Чеченской Республики Адам Кадыров награжден второй за 10 дней медалью ОМОНа, сообщило ЧГТРК «Грозный» в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным издания, несовершеннолетний сын главы региона Рамзана Кадырова получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. На награждении был отмечен его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии». Медаль Кадырову вручил глава «Ахмат-Крепости» Абдул-Керим Кадыров. Это уже вторая награда Адама Кадырова за десять дней.

12 мая секретарю Совбеза региона вручили памятную медаль к 25-летию ОМОНа «Ахмат-Грозный» (со дня образования). Тогда в подразделении прошли торжественное построение и церемония награждения. Медалью также наградили командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Николая Максимовича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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