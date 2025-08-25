ФНС добилась банкротства российской частной космической компании SR Space
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) России через ИФНС № 4 по Москве добились признания банкротом российской частной космической компании АО «СР Спейс», работающей под брендом SR Space. Соответствующее решение принято Арбитражным судом Москвы, следует из материалов картотеки дел.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», – говорится в определении суда по делу.
Заседание по рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве и открытии конкурсного производства назначено на 25 августа в Арбитражном суде Москвы.
Гендиректор компании Олег Мансуров заявил ТАСС, что будет добиваться отмены решения суда о банкротстве. Он рассказал, что у SR Space есть на это 15 дней. Он считает, что после погашения задолженности дело будет прекращено.
7 июля ФНС обратилась в суд с иском о признании банкротом АО «СР Спейс».
SR Space является разработчиком суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. На сайте фирмы указано, что она оказывает услуги по программно-аппаратному сопровождению, а также разработке программного обеспечения для расчета параметров выведения ракет-носителей и космических аппаратов на основе методов математического моделирования, алгоритмов машинного обучения, языков программирования C++, Python, Go, MATLAB и других.