ФНС добилась банкротства российской частной космической компании SR Space

SR Space является разработчиком суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. На сайте фирмы указано, что она оказывает услуги по программно-аппаратному сопровождению, а также разработке программного обеспечения для расчета параметров выведения ракет-носителей и космических аппаратов на основе методов математического моделирования, алгоритмов машинного обучения, языков программирования C++, Python, Go, MATLAB и других.