ФНС попросила суд признать банкротом космическую компанию SR Space
Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом частной космической компании АО «СР Спейс». Данные об этом приводятся в картотеке инстанции.
Заявление инспекции ФНС №4 по Москве о признании должника банкротом датируется 2 июля 2025 г. Подробностей дела не указано.
SR Space является разработчиком суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. На сайте фирмы указано, что она оказывает услуги по программно-аппаратному сопровождению, а также разработке программного обеспечения для расчета параметров выведения ракет-носителей и космических аппаратов на основе методов математического моделирования, алгоритмов машинного обучения, языков программирования C++, Python, Go, MATLAB и других.