Главная / Общество /

Mash оштрафован на 200 000 рублей за злоупотребление свободой информации

Таганский суд Москвы оштрафовал ООО «Мэш», который владеет Telegram-каналом Mash, на 200 000 руб. за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания признана виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. В суде не уточнили, какой именно материал стал основанием для дела.

Кроме того, генеральный директор «Мэш» Надежда Клименко оштрафована на 60 000 руб. по той же статье. Максимальное наказание по такой статье для юрлиц – штраф до 500 000 руб., а для должностных лиц – штраф до 200 000 руб. Поэтому суд выбрал не самый строгий вариант наказания.

9 июля сообщалось о том, что Telegram оштрафован на 7 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем соцсети. Это был не первый штраф, назначенный Telegram в РФ. Так, 20 мая компанию уже штрафовали на 2,8 млн руб.

