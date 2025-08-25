Mash оштрафован на 200 000 рублей за злоупотребление свободой информации

Кроме того, генеральный директор «Мэш» Надежда Клименко оштрафована на 60 000 руб. по той же статье. Максимальное наказание по такой статье для юрлиц – штраф до 500 000 руб., а для должностных лиц – штраф до 200 000 руб. Поэтому суд выбрал не самый строгий вариант наказания.