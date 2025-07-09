Telegram оштрафовали на 7 млн за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
Суд вынес решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 млн руб. за повторное неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях. Дополнительные подробности не раскрываются.
Это не первый штраф, назначенный Telegram в России. 20 мая суд оштрафовал компанию на 2,8 млн руб. по результатам рассмотрения двух административных дел. По первому делу Telegram был признан виновным в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ), что повлекло штраф в размере 800 000 руб. Второе дело касалось нарушения законодательства в сфере персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), за что мессенджер получил штраф в 2 млн руб.
24 февраля мессенджер был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить недостоверную информацию о якобы погибших российских военных на Украине. В октябре 2024 г. аналогичный штраф был назначен за неудаление запрещенной информации, а в июле того же года – штраф в 3 млн руб. за схожее нарушение.