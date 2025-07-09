Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Telegram оштрафовали на 7 млн за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Ведомости

Суд вынес решение оштрафовать мессенджер Telegram на 7 млн руб. за повторное неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 13.50 Кодекса об административных правонарушениях. Дополнительные подробности не раскрываются.

Это не первый штраф, назначенный Telegram в России. 20 мая суд оштрафовал компанию на 2,8 млн руб. по результатам рассмотрения двух административных дел. По первому делу Telegram был признан виновным в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ), что повлекло штраф в размере 800 000 руб. Второе дело касалось нарушения законодательства в сфере персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), за что мессенджер получил штраф в 2 млн руб.

24 февраля мессенджер был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить недостоверную информацию о якобы погибших российских военных на Украине. В октябре 2024 г. аналогичный штраф был назначен за неудаление запрещенной информации, а в июле того же года – штраф в 3 млн руб. за схожее нарушение.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных