Telegram оштрафовали на 7 млн за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Это не первый штраф, назначенный Telegram в России. 20 мая суд оштрафовал компанию на 2,8 млн руб. по результатам рассмотрения двух административных дел. По первому делу Telegram был признан виновным в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ), что повлекло штраф в размере 800 000 руб. Второе дело касалось нарушения законодательства в сфере персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), за что мессенджер получил штраф в 2 млн руб.