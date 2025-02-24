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С Telegram взыщут 4 млн рублей из-за неудаления информации о ВС РФ

Ведомости

С Telegram Messenger Inc. взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов.

Штраф был назначен мировым судьей Таганского района Москвы. Telegram признали виновным по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).

15 октября 2024 г. Telegram был оштрафован на аналогичную сумму за отказ удалить запрещенную в России информацию. Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации или интернет-страницы). А еще ранее, 8 июля, суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации. В ноябре 2023 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС сообщал, что мессенджер также не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ, а также направленной на дестабилизацию в России информации.

5 декабря 2023 г. Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, писали «Ведомости». Компании было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб. Решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы по запросу РКН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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