С Telegram взыщут 4 млн рублей из-за неудаления информации о ВС РФ

15 октября 2024 г. Telegram был оштрафован на аналогичную сумму за отказ удалить запрещенную в России информацию. Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации или интернет-страницы). А еще ранее, 8 июля, суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации. В ноябре 2023 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС сообщал, что мессенджер также не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ, а также направленной на дестабилизацию в России информации.