С Telegram взыщут 4 млн рублей из-за неудаления информации о ВС РФ
С Telegram Messenger Inc. взыщут 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных приставов.
Штраф был назначен мировым судьей Таганского района Москвы. Telegram признали виновным по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение требований федеральных органов по удалению недостоверной общественно значимой информации).
15 октября 2024 г. Telegram был оштрафован на аналогичную сумму за отказ удалить запрещенную в России информацию. Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации или интернет-страницы). А еще ранее, 8 июля, суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации. В ноябре 2023 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС сообщал, что мессенджер также не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ, а также направленной на дестабилизацию в России информации.
5 декабря 2023 г. Telegram признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, писали «Ведомости». Компании было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб. Решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы по запросу РКН.