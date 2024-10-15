Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации или интернет-страницы). Максимальный штраф по этой части статьи – 4 млн руб.
8 июля суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации. В ноябре 2023 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС сообщал, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ, а также направленной на дестабилизацию в России информации.
Широко доступен Telegram стал в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости». В июле прошлого года Telegram впервые попал в тройку лидеров по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки», уступив только VK и YouTube.