Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

8 июля суд оштрафовал Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации. В ноябре 2023 г. Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС сообщал, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ, а также направленной на дестабилизацию в России информации.