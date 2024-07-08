Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Штраф был назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Максимальный штраф по этой части статьи – 4 млн руб.
В ноябре 2023 г. Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС писал, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о ВС России, а также направленной на дестабилизацию в стране информации.
31 января суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации.