Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации

В ноябре 2023 г. Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС писал, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о ВС России, а также направленной на дестабилизацию в стране информации.