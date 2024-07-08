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Суд в Москве оштрафовал Telegram за неудаление запрещенной информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн руб. по статье о неудалении запрещенной информации, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Штраф был назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Максимальный штраф по этой части статьи – 4 млн руб.

В ноябре 2023 г. Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент. ТАСС писал, что мессенджер не принял должных мер по удалению недостоверных сведений о ВС России, а также направленной на дестабилизацию в стране информации.

31 января суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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