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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 2,8 млн руб. по итогам рассмотрения двух административных дел. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По первому делу компания признана виновной в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). За это ей был назначен штраф в размере 800 000 руб.

Второе дело касалось нарушения законодательства в сфере персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). За это Telegram получил штраф на сумму 2 млн руб.

До этого мессенджер уже неоднократно штрафовали российские суды. Так, 24 февраля Telegram получил штраф в 4 млн руб. за отказ удалить недостоверные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. В октябре 2024 г. аналогичный штраф был назначен за неудаление запрещенной информации, а в июле того же года – штраф в 3 млн руб. за аналогичное нарушение. В ноябре 2023 г. Telegram также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

На нарушениях попадаются и другие сервисы. Так, суд Москвы 5 марта оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн руб. соответственно за нарушения законодательства РФ в области персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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