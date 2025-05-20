Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

До этого мессенджер уже неоднократно штрафовали российские суды. Так, 24 февраля Telegram получил штраф в 4 млн руб. за отказ удалить недостоверные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. В октябре 2024 г. аналогичный штраф был назначен за неудаление запрещенной информации, а в июле того же года – штраф в 3 млн руб. за аналогичное нарушение. В ноябре 2023 г. Telegram также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент.