Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 2,8 млн руб. по итогам рассмотрения двух административных дел. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По первому делу компания признана виновной в неисполнении обязанностей организатора сервиса обмена сообщениями (ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). За это ей был назначен штраф в размере 800 000 руб.
Второе дело касалось нарушения законодательства в сфере персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). За это Telegram получил штраф на сумму 2 млн руб.
До этого мессенджер уже неоднократно штрафовали российские суды. Так, 24 февраля Telegram получил штраф в 4 млн руб. за отказ удалить недостоверные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. В октябре 2024 г. аналогичный штраф был назначен за неудаление запрещенной информации, а в июле того же года – штраф в 3 млн руб. за аналогичное нарушение. В ноябре 2023 г. Telegram также оштрафовали на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент.
На нарушениях попадаются и другие сервисы. Так, суд Москвы 5 марта оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн руб. соответственно за нарушения законодательства РФ в области персональных данных.