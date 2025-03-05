Суд Москвы оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн рублей соответственно

Сервисы видеосвязи и стриминга признали виновными в совершении административных правонарушений. Так, Zoom Video Communications, Inc обвиняли в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). По этой статье максимальная сумма штрафа – 18 млн руб., но Таганский райсуд Москвы решил остановиться на сумме в 15 млн руб.