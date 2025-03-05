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Суд Москвы оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн рублей соответственно

Ведомости

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 млн руб., а Twitch – на 13 млн руб. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Сервисы видеосвязи и стриминга признали виновными в совершении административных правонарушений. Так, Zoom Video Communications, Inc обвиняли в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). По этой статье максимальная сумма штрафа – 18 млн руб., но Таганский райсуд Москвы решил остановиться на сумме в 15 млн руб.

Twitch Interactive, Inc признали виновным по аналогичным пунктам этой же статьи КоАП РФ, но наказание вынесли более мягкое – штраф в 13 млн руб.

В августе 2024 г. Роскомнадзор сообщал, что штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch превысили 12 млн руб. за полгода. Наказания выносили за то, что сервисы не отслеживали распространение запрещенного контента и не размещали сведения, предусмотренные законом.

В ноябре 2024 г. Роскомнадзор оценил возможность ограничения работы Twich, рассказав, что доступ к сервису не ограничивается. Но общая сумма штрафов компании тогда составляла уже 40 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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