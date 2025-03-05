Суд Москвы оштрафовал Zoom и Twitch на 15 млн и 13 млн рублей соответственно
Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 млн руб., а Twitch – на 13 млн руб. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Сервисы видеосвязи и стриминга признали виновными в совершении административных правонарушений. Так, Zoom Video Communications, Inc обвиняли в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). По этой статье максимальная сумма штрафа – 18 млн руб., но Таганский райсуд Москвы решил остановиться на сумме в 15 млн руб.
Twitch Interactive, Inc признали виновным по аналогичным пунктам этой же статьи КоАП РФ, но наказание вынесли более мягкое – штраф в 13 млн руб.
В августе 2024 г. Роскомнадзор сообщал, что штрафы TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch превысили 12 млн руб. за полгода. Наказания выносили за то, что сервисы не отслеживали распространение запрещенного контента и не размещали сведения, предусмотренные законом.
В ноябре 2024 г. Роскомнадзор оценил возможность ограничения работы Twich, рассказав, что доступ к сервису не ограничивается. Но общая сумма штрафов компании тогда составляла уже 40 млн руб.