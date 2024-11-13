Роскомнадзор оценил возможность ограничения работы Twich
В настоящее время доступ к стриминговому сервису Twich не ограничивается, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.
В ведомстве заявили, что Twitch Interactive, Inc. привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной на территории России информации. Суд назначил штрафы компании на общую сумму 40 млн руб.
В отношении компании действует мера понуждения, заключающаяся в информировании поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
5 сентября Роскомнадзор представил предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей социальных сетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.
Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.