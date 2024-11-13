Роскомнадзор оценил возможность ограничения работы Twich

5 сентября Роскомнадзор представил предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей социальных сетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.