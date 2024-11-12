Роскомнадзор оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей с начала 2024 года

Всего вынесено 376 постановлений в отношении нарушителей, 228 из которых – за отсутствие идентификатора. С 1 сентября 2023 г. для рекламодателей и распространителей рекламы в России действуют штрафы до 700 000 руб. за неисполнение требований закона «О рекламе». Согласно им, участники рекламного рынка должны с сентября 2022 г. маркировать рекламу и передавать данные о ее размещении в РКН.