Роскомнадзор оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей с начала 2024 года
Сумма штрафов в отношении распространителей рекламы за нарушения законодательства с начала текущего года составила более 24,4 млн руб. Об этом рассказала начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Мария Смелянская в рамках Национального рекламного форума.
Всего вынесено 376 постановлений в отношении нарушителей, 228 из которых – за отсутствие идентификатора. С 1 сентября 2023 г. для рекламодателей и распространителей рекламы в России действуют штрафы до 700 000 руб. за неисполнение требований закона «О рекламе». Согласно им, участники рекламного рынка должны с сентября 2022 г. маркировать рекламу и передавать данные о ее размещении в РКН.
«Напоминаю, что к компетенции Роскомнадзора отнесено три состава административных правонарушений. Из трех составов лидирующим является состав, связанный с отсутствием идентификатора. Как юрист могу сказать, что это обусловлено, в первую очередь, тем, что это самый читаемый фактор риска», – отметила Смелянская (цитата по ТАСС).
По ее словам, каждому из вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности сопутствует проведение административного расследования. В 2024 г. было открыто 594 таких расследований.
5 сентября Роскомнадзор представил предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей социальных сетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования.
Нововведение распространится на соцсети Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «В контакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.