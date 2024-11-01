На «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов с 10 000 подписчиков
Форма для регистрации каналов и страниц в соцсетях с 10 000 подписчиков заработала на «Госуслугах», сообщили в Минцифры России.
«Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью», – говорится в сообщении. После добровольной идентификации каналы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.
Владельцы могут направить через специальную форму «минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные». После заявке будет присвоен номер, который владелец должен разместить и закрепить в своем канале. Далее Роскомнадзор примет решение о включении канала в перечень в течение 10 рабочих дней.
«После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне», – добавили в министерстве.
5 сентября РКН опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.
Инициативу ведомства критикуют ряд российских блогеров, освещающих спецоперацию. Они предположили, что открытыми сведениями об авторах с преступным умыслом могут воспользоваться украинские спецслужбы.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин говорил, что реестр блогеров не будет находиться в открытом доступе в виде списка или таблицы с полной информацией о владельцах.