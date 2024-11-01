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На «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов с 10 000 подписчиков

Ведомости

Форма для регистрации каналов и страниц в соцсетях с 10 000 подписчиков заработала на «Госуслугах», сообщили в Минцифры России.

«Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью», – говорится в сообщении. После добровольной идентификации каналы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Владельцы могут направить через специальную форму «минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные». После заявке будет присвоен номер, который владелец должен разместить и закрепить в своем канале. Далее Роскомнадзор примет решение о включении канала в перечень в течение 10 рабочих дней. 

«После включения в перечень владелец канала/страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне», – добавили в министерстве.

5 сентября РКН опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый им порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.

Инициативу ведомства критикуют ряд российских блогеров, освещающих спецоперацию. Они предположили, что открытыми сведениями об авторах с преступным умыслом могут воспользоваться украинские спецслужбы. 

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин говорил, что реестр блогеров не будет находиться в открытом доступе в виде списка или таблицы с полной информацией о владельцах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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