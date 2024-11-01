На «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов с 10 000 подписчиков

Владельцы могут направить через специальную форму «минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные». После заявке будет присвоен номер, который владелец должен разместить и закрепить в своем канале. Далее Роскомнадзор примет решение о включении канала в перечень в течение 10 рабочих дней.