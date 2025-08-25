Суд оштрафовал Mangalib за пропаганду нетрадиционных ценностей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21. и ч. 4 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что суд назначил штраф в размере 2 млн. руб. по каждому из семи административных правонарушений.
5 июня в Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Юридическому лицу ООО «Мангалиб» предъявлили обвинение по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ.
Mangalib – сайт, на котором размещаются японские комиксы – манга в переводе от пользователей. На сервисе они доступны для чтения.