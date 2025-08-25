Суд оштрафовал Mangalib за пропаганду нетрадиционных ценностей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21. и ч. 4 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.