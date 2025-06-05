На интернет-клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ
В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ
Юридическому лицу ООО «Мангалиб» предъявляется обвинение по ч. 4 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола либо отказа от деторождения, совершенные с применением информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»)). По статье предусмотрено наказание для юридических лиц – штраф от 2 до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Mangalib – сайт, на котором размещаются японские комиксы – манга в переводе от пользователей. На сервисе они доступны для чтения.
15 мая правоохранительные органы Москвы задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ. По версии следствия, в период с 2023 по 2024 гг. трое сотрудников «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Отмечается, что они делали это из корыстных побуждений. Сообщается, что обвиняемые продали более 1000 экземпляров книг. В числе покупателей были несовершеннолетние.