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На интернет-клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Информация по делу опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Юридическому лицу ООО «Мангалиб» предъявляется обвинение по ч. 4 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола либо отказа от деторождения, совершенные с применением информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»)). По статье предусмотрено наказание для юридических лиц – штраф от 2 до 5 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Mangalib – сайт, на котором размещаются японские комиксы – манга в переводе от пользователей. На сервисе они доступны для чтения.

15 мая правоохранительные органы Москвы задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ. По версии следствия, в период с 2023 по 2024 гг. трое сотрудников «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Отмечается, что они делали это из корыстных побуждений. Сообщается, что обвиняемые продали более 1000 экземпляров книг. В числе покупателей были несовершеннолетние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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