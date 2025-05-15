В Москве задержали сотрудников «Индивидуум принт» за пропаганду ЛГБТ

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 г. трое сотрудников «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Отмечается, что они делали это из корыстных побуждений. Сообщается, что обвиняемые продали более 1000 экземпляров книг. В числе покупателей были несовершеннолетние.