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В Москве задержали сотрудников «Индивидуум принт» за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

В Москве правоохранительные органы задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве расследуется дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 г. трое сотрудников «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Отмечается, что они делали это из корыстных побуждений. Сообщается, что обвиняемые продали более 1000 экземпляров книг. В числе покупателей были несовершеннолетние.

В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых было изъято более 1000 экземпляров запрещенной литературы, сообщили в ведомстве. Отмечается, что следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 мая директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.

В их отношении возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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