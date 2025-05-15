В Москве задержали сотрудников «Индивидуум принт» за пропаганду ЛГБТ
В Москве правоохранительные органы задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве расследуется дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
По версии следствия, в период с 2023 по 2024 г. трое сотрудников «Индивидуум принт» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Отмечается, что они делали это из корыстных побуждений. Сообщается, что обвиняемые продали более 1000 экземпляров книг. В числе покупателей были несовершеннолетние.
В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых было изъято более 1000 экземпляров запрещенной литературы, сообщили в ведомстве. Отмечается, что следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
14 мая директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.
В их отношении возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет.