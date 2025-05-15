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Директора по дистрибуции «Эксмо» отпустили после допроса по делу об экстремизме

Ведомости

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ».

Отмечается, что «Эксмо» полностью содействует следствию. Юристы издательства подключились к разбирательству. Они оказывают необходимое сопровождение для скорейшего разрешения ситуации.

Сейчас издательство продолжает работу в штатном режиме.

Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 14 мая. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет.

Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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