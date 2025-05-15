Директора по дистрибуции «Эксмо» отпустили после допроса по делу об экстремизме
Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил «Ведомостям» представитель «Эксмо-АСТ».
Отмечается, что «Эксмо» полностью содействует следствию. Юристы издательства подключились к разбирательству. Они оказывают необходимое сопровождение для скорейшего разрешения ситуации.
Сейчас издательство продолжает работу в штатном режиме.
Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 14 мая. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет.
Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.