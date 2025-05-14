Директор по дистрибуции «Эксмо» задержан по уголовному делу об экстремизме

«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ. В данный момент юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию. Другой информацией не обладаем. Разбираемся», – рассказал «Ведомостям» издательский холдинг «Эксмо-АСТ».