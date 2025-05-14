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Директор по дистрибуции «Эксмо» задержан по уголовному делу об экстремизме

Ведомости

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержанные обвиняются по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас с задержанными ведутся следственные действия. Ожидается, что после допроса для них будет избрана мера пресечения.

Уточняется, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.

В «Эксмо» сообщили «Ведомостям», что издательство не имеет никакого отношения к пропаганде признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ международного движения ЛГБТ. По словам представителя, больше претензий со стороны силовиков к сотрудникам издательства не было.

«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ. В данный момент юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию. Другой информацией не обладаем. Разбираемся», – рассказал «Ведомостям» издательский холдинг «Эксмо-АСТ».

Издательская группа «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») приобрела 51% издательства Popcorn Books в августе 2023 г. В издательстве отметили, что заключили с Popcorn Books соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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