Директор по дистрибуции «Эксмо» задержан по уголовному делу об экстремизме
Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Задержанные обвиняются по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до восьми лет.
Собеседник агентства рассказал, что сейчас с задержанными ведутся следственные действия. Ожидается, что после допроса для них будет избрана мера пресечения.
Уточняется, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ
В «Эксмо» сообщили «Ведомостям», что издательство не имеет никакого отношения к пропаганде признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ международного движения ЛГБТ. По словам представителя, больше претензий со стороны силовиков к сотрудникам издательства не было.
«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ. В данный момент юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию. Другой информацией не обладаем. Разбираемся», – рассказал «Ведомостям» издательский холдинг «Эксмо-АСТ».
Издательская группа «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») приобрела 51% издательства Popcorn Books в августе 2023 г. В издательстве отметили, что заключили с Popcorn Books соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), педофилии и смены пола среди лиц любого возраста 5 декабря 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста РФ о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности на территории России.