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Бизнес

«Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books

Ведомости

Издательская группа «Эксмо» приобрела 51% Popcorn Books. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Эксмо» и исполнительного директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова.

Сумма сделки не раскрывается. В «Эксмо» отметили, что при продаже учитывалось потенциальное падение выручки Popcorn Books в первой половине 2023 г. В итоге выручка составила 1,6 млн руб., уточнили в издательстве. Там добавили, что определят объем инвестиций до конца года.

В «Эксмо» пояснили, что группа вошла в состав акционеров Popcorn Books из стратегических соображений: издательство стремится расширить «молодежную читательскую аудиторию и их покупательскую активность». «Эксмо» будет отвечать за выстраивание дистрибуции ассортимента и станет источником инвестиций «для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории», добавили в компании.

В издательстве отметили, что заключили с Popcorn Books соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Протопопов заявил, что возможности холдинга позволят Popcorn Books получить доступ «к новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству». В портфель издательства планируется добавить романы африканских и южноамериканских авторов, сообщила директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина.

О планах продать Popcorn Books «Ведомости» писали в феврале 2023 г. До сделки 100% издательства принадлежало основателю «Буквоеда» Денису Котову.

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Popcorn Books было основано в 2018 г. и специализируется на young-adult литературе. Как отмечается на сайте издательства, среди его главных тем – проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу. Одним из самых известных романов, изданных Popcorn Books, стало «Лето в пионерском галстуке». После принятия в ноябре 2022 г. закона о запрете ЛГБТ-пропаганды роман был снят с продажи в российских магазинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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