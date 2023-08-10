«Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books
Сумма сделки не раскрывается. В «Эксмо» отметили, что при продаже учитывалось потенциальное падение выручки Popcorn Books в первой половине 2023 г. В итоге выручка составила 1,6 млн руб., уточнили в издательстве. Там добавили, что определят объем инвестиций до конца года.
В «Эксмо» пояснили, что группа вошла в состав акционеров Popcorn Books из стратегических соображений: издательство стремится расширить «молодежную читательскую аудиторию и их покупательскую активность». «Эксмо» будет отвечать за выстраивание дистрибуции ассортимента и станет источником инвестиций «для формирования нового авторского портфеля, соответствующего общественному запросу и интересам целевой аудитории», добавили в компании.
В издательстве отметили, что заключили с Popcorn Books соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Протопопов заявил, что возможности холдинга позволят Popcorn Books получить доступ «к новым инструментам по покупкам прав, дистрибуции и производству». В портфель издательства планируется добавить романы африканских и южноамериканских авторов, сообщила директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина.
О планах продать Popcorn Books «Ведомости» писали в феврале 2023 г. До сделки 100% издательства принадлежало основателю «Буквоеда» Денису Котову.
Popcorn Books было основано в 2018 г. и специализируется на young-adult литературе. Как отмечается на сайте издательства, среди его главных тем – проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу. Одним из самых известных романов, изданных Popcorn Books, стало «Лето в пионерском галстуке». После принятия в ноябре 2022 г. закона о запрете ЛГБТ-пропаганды роман был снят с продажи в российских магазинах.