«Эксмо» приобрело 51% издательства Popcorn Books

Popcorn Books было основано в 2018 г. и специализируется на young-adult литературе. Как отмечается на сайте издательства, среди его главных тем – проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу. Одним из самых известных романов, изданных Popcorn Books, стало «Лето в пионерском галстуке». После принятия в ноябре 2022 г. закона о запрете ЛГБТ-пропаганды роман был снят с продажи в российских магазинах.