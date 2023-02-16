Владелец издательства Popcorn Books планирует его продать

Владелец издательства Popcorn Books планирует его продатьНо выпустивший ЛГБТ-бестселлер «Лето в пионерском галстуке» актив значительно обесценился
Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов ищет покупателя на этот актив, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству издательства. В беседе с «Ведомостями» Котов подтвердил, что рассматривает вариант продажи Popcorn Books.
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