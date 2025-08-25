Китайские медики впервые пересадили легкие свиньи человеку

12 мая 2024 г. в США умер Ричард Слейман – первый реципиент с генетически модифицированной почкой свиньи. Смерть произошла спустя почти два месяца после пересадки, ему было 62 года. Команда трансплантологов Массачусетской больницы сообщила об отсутствии данных о точной причине смерти Слеймана. Предполагалось, что почка прослужит как минимум два года.