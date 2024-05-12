В США умер первый пациент, перенесший ксенотрансплантацию почки свиньи
В США умер Ричард Слейман – первый реципиент с генетически модифицированной почкой свиньи. Об этом пишет Associated Press (AP).
Смерть произошла спустя почти два месяца после пересадки, ему было 62 года.
Команда трансплантологов Массачусетской больницы сообщила об отсутствии данных о точной причине смерти Слеймана. Предполагалось, что почка прослужит как минимум два года.
Слейман был первым живым реципиентом, которому пересадили почку свиньи. Процедура состоялась 21 марта. Его выписали из больницы спустя две недели, 4 апреля.
Главный врач американской некоммерческой организации «Объединенная сеть по обмену органами» Дэвид Классен тогда заявил, что у пациента отсутствуют признаки отторжения органа. В то же время он призывал не делать однозначных выводов об успехе операции.