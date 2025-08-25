Эвакуацию Наговициной могут возобновить только летом 2026 года

Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, которую она получила при спуске. Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все из них оказались неудачными. Один из альпинистов – итальянец Лука Синигалья – получил обморожение и погиб на высоте 6800 м.