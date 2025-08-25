Эвакуацию Наговициной могут возобновить только летом 2026 года
Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии смогут возобновить в июле 2026 г., считает киргизский альпинист Наиль Муратов, передает ТАСС.
«Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия, и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», – сказал он.
Сезон восхождений на пике Победы длится с 10 июля по 15 августа. Муратов пояснил, что при следующем восхождении потребуется группа из 10–12 человек, которые смогут менять друг друга, а также большое количество ресурсов.
«Даже обычное восхождение является сложной задачей из-за гребней, которые труднопреодолимы. А ведь надо будет нести человеческое тело», – добавил альпинист.
Операция по спасению Наговициной была завершена 25 августа – после очередной неудачной попытки эвакуировать альпинистку. Эвакуация не состоялась из-за ухудшения погоды. На портале mountain.ru заявляли, что шансов, что спустя почти две недели Наговицина жива, практически нет.
Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, которую она получила при спуске. Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все из них оказались неудачными. Один из альпинистов – итальянец Лука Синигалья – получил обморожение и погиб на высоте 6800 м.