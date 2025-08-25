Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Эвакуацию Наговициной могут возобновить только летом 2026 года

Ведомости

Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии смогут возобновить в июле 2026 г., считает киргизский альпинист Наиль Муратов, передает ТАСС.

«Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия, и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», – сказал он.

Сезон восхождений на пике Победы длится с 10 июля по 15 августа. Муратов пояснил, что при следующем восхождении потребуется группа из 10–12 человек, которые смогут менять друг друга, а также большое количество ресурсов.

«Даже обычное восхождение является сложной задачей из-за гребней, которые труднопреодолимы. А ведь надо будет нести человеческое тело», – добавил альпинист.

Операция по спасению Наговициной была завершена 25 августа – после очередной неудачной попытки эвакуировать альпинистку. Эвакуация не состоялась из-за ухудшения погоды. На портале mountain.ru заявляли, что шансов, что спустя почти две недели Наговицина жива, практически нет.

Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, которую она получила при спуске. Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все из них оказались неудачными. Один из альпинистов – итальянец Лука Синигалья – получил обморожение и погиб на высоте 6800 м.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных