Операция по спасению Наговициной на пике Победы завершена

Операция по спасению Наговициной на пике Победы завершенаРоссиянка находится на горе в Киргизии более двух недель
Спасательная операция на пике Победы в Киргизии, где застряла альпинистка Наталья Наговицина, завершена. Об этом объявили в Mountain.ru.
«Спасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели», – говорится в сообщении.
Эвакуация Наговициной не состоялась из-за ухудшения погоды. Днем 25 августа председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил, что в связи с непогодой спасатели отказались направить дрон к месту, где может находиться альпинистка.
Перед попыткой эвакуации в Mountain.ru заявили, что шансов, что спустя почти две недели Наговицына жива, практически нет: «Но организаторы спасработ решили дать ей еще один». Ожидалось, что 25 августа на высоте будет благоприятная погода.
12 августа Наговицына получила травму ноги при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Ей была оказана первая помощь напарником, который пошел на спуск за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз.
На следующий день, 13 августа, женщину пытались спасти два иностранных альпиниста, но им не удалось ее эвакуировать. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку и газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м. 16 августа к ней направили беспилотник: на кадрах видно, что Наговицина жива, но ее палатку разорвало ветром. Также к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.
Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил 24 августа, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет».