Спасатели не смогли запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Российская альпинистка получила перелом ноги 12 августа во время спуска с вершины пика Победы. Альпинисты из Италии и Германии направились к россиянке, оставили ей необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга.