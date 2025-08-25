Спасатели не смогли запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы
В связи с непогодой спасатели отказались направить дрон к месту, где предположительно может находиться российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
Он добавил, что на данный момент неизвестно, когда вновь появится возможность запустить дрон.
24 августа в Федерации альпинизма России рассказали ТАСС, что Наговицину попытаются спасти при помощи евродрона 25 августа, если выяснится, что она жива.
Днем ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков рассказал, что спасти российскую альпинистку невозможно, группа спасателей прекратила операцию. Он добавил, что спустить Наговицину возможно только вертолетом, но «таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет».
Российская альпинистка получила перелом ноги 12 августа во время спуска с вершины пика Победы. Альпинисты из Италии и Германии направились к россиянке, оставили ей необходимое снаряжение, но были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. В ходе спуска у альпиниста из Италии резко ухудшилось состояние здоровья. 15 августа он скончался, предположительно, от отека мозга.
16 августа к месту происшествия направили вертолет министерства обороны Киргизии. Из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, в результате чего пострадали два человека. К месту инцидента вылетел другой вертолет оборонного ведомства страны. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин выразил мнение, что спасти российскую альпинистку практически невозможно.