Число погибших в результате взрыва на рязанском заводе возросло до 28 человек

Число погибших в результате взрыва в цехе порохового завода «Эластик» в Рязанской области возросло до 28 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. 157 пострадавших проходят лечение.



Малков рассказал, что семьи погибших получат более 5 млн руб., включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. Семьи пострадавших, в свою очередь, получат от 413 000 до 1,2 млн руб. в зависимости от полученного вреда.