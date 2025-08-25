Число погибших в результате взрыва на рязанском заводе возросло до 28 человек
Число погибших в результате взрыва в цехе порохового завода «Эластик» в Рязанской области возросло до 28 человек, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. 157 пострадавших проходят лечение.
Малков рассказал, что семьи погибших получат более 5 млн руб., включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. Семьи пострадавших, в свою очередь, получат от 413 000 до 1,2 млн руб. в зависимости от полученного вреда.
Здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва и пожара 15 августа. Тогда Малков сообщал, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 567 500 руб. Пострадавшие же смогут получить от 313 500 до 627 000 руб. в зависимости от тяжести ущерба здоровью. Жителям поселка Лесной, чьи дома пострадали, предоставят помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 руб.