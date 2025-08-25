Газета
Общество

Число белорусских участников на молодежных мероприятиях выросло до 1250 человек

Ведомости

По линии Росмолодежи количество участников из Белоруссии на молодежных мероприятиях в России за последние два года увеличилось до 1250 человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.

Стороны обсудили развитие образовательного и научного сотрудничества в рамках Союзного государства. Чернышенко отметил, что интеграция союзной молодежи в повестку мероприятий на территории России и Белоруссии продолжает усиливаться.

Он подчеркнул, что с 2020 г. правительственная квота на обучение граждан Белоруссии в российских вузах увеличена более чем в пять раз. Сейчас в России учатся порядка 15 000 белорусских студентов. Кроме того, граждане республики имеют право поступать на бюджетные места в колледжах на общих основаниях. Для развития профессионального образования была создана Ассоциация колледжей России и Белоруссии.

Российские и белорусские университеты также взаимодействуют в рамках Евразийского сетевого университета и Сетевого университета СНГ, отметил российский вице-премьер.

Особое внимание стороны уделили участию белорусских студентов в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проводится в России с 2021 г. по поручению президента Владимира Путина. В финале 2025 г. Белоруссию будут представлять 10 победителей национального отбора из ведущих вузов страны.

Минобрнауки России и Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии в 2023 г. подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Согласно документу страны содействуют развитию и укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества, создавая необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместных исследований и разработок.

