Число белорусских участников на молодежных мероприятиях выросло до 1250 человек

Он подчеркнул, что с 2020 г. правительственная квота на обучение граждан Белоруссии в российских вузах увеличена более чем в пять раз. Сейчас в России учатся порядка 15 000 белорусских студентов. Кроме того, граждане республики имеют право поступать на бюджетные места в колледжах на общих основаниях. Для развития профессионального образования была создана Ассоциация колледжей России и Белоруссии.