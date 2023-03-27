Россия и Белоруссия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

«Сотрудничество между Россией и Беларусью успешно развивается в самых разных сферах, в том числе и в научно-образовательной. Уверен, новое соглашение позволит создать необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместной работы наших ученых и исследователей», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.