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Россия и Белоруссия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Ведомости

Минобрнауки РФ и Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

Согласно документу страны содействуют развитию и укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества, создавая необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместных исследований и разработок.

«Сотрудничество между Россией и Беларусью успешно развивается в самых разных сферах, в том числе и в научно-образовательной. Уверен, новое соглашение  позволит создать необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместной работы наших ученых и исследователей», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. 

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов России и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда.

По его словам, главная задача – повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии, добиться роста экономик, «сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных