Россия и Белоруссия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Минобрнауки РФ и Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.
Согласно документу страны содействуют развитию и укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества, создавая необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместных исследований и разработок.
«Сотрудничество между Россией и Беларусью успешно развивается в самых разных сферах, в том числе и в научно-образовательной. Уверен, новое соглашение позволит создать необходимые организационные, правовые и финансово-экономические условия для совместной работы наших ученых и исследователей», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин отметил слаженную работу кабминов России и Белоруссии, заявив, что они координируют все решения, как одна команда.
По его словам, главная задача – повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии, добиться роста экономик, «сформировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия».