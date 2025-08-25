ГП просит признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни» Штенгелова
Генпрокуратура (ГП) обратилась в Тверской райсуд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и предположительно его отца Николая Штенгелова. Такая информация следует из данных картотеки столичных судов общей юрисдикции.
Соответствующее дело зарегистрировано 22 августа в суде, 25 августа заявление было принято к производству. Категория дела – признание информационных материалов экстремистскими по ст. 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (кроме интернета).
1 апреля «Ведомости» писали, что в списке самых богатых людей Forbes/2024 24 российских миллиардера перестали упоминаться как российские предприниматели. Штенгелов теперь упоминался как бизнесмен из Австралии. На данный момент он считается основателем «КВД Групп».