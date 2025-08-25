Блогера Маркаряна арестовали по делу о реабилитации нацизма

По версии следствия, блогер разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая оскорбляет память защитников Отечества. Его заключили под стражу на 17 суток по делу, предусмотренному ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).