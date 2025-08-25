Блогера Маркаряна арестовали по делу о реабилитации нацизма
Таганский суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, блогер разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая оскорбляет память защитников Отечества. Его заключили под стражу на 17 суток по делу, предусмотренному ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).
Ранее в Следственном комитете сообщили, что Макарян не признал вину по данному делу.
Вечером 23 августа инспекторы ДПС остановили машину, в которой находился блогер, на Можайском шоссе возле подмосковной Кубинки. Во время задержания он прятался в багажнике.